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У Полтаві націоналісти закидали іграшковими свинями поліцейських під час візиту Порошенка, - ОНОВЛЕНО

Поліція доставила близько 10 осіб у відділення
Під час візиту Петра Порошенка до Полтави націоналісти влаштували чергову акцію, під час якої сталися сутички з правоохоронцями.
У Полтаві націоналісти закидали іграшковими свинями поліцейських під час візиту Порошенка, - ОНОВЛЕНО Фото: reuters.com

На площі біля театру М.В. Гоголя група молодиків "намагалася спровокувати конфлікт із працівниками поліції". Внаслідок сутичок постраждала одна цивільна особа, повідомила місцева поліція.

Як можна побачити на відео, представники "Нацкорпусу" і "Нацдружин" почали закидати спецпризначенців плюшевими свинями. Після цього правоохоронці почали затримувати їх.

Оновлення: В результаті поліція доставила близько 10 осіб у відділення, де з'ясовують мету їхніх дій. Попередня кваліфікація їх дій - дрібне хуліганство.

Нагадаємо,  у МВС заявили, що  мітингарі з "Нацкорпусу" будуть покарані за насилля на мітингах у Києві та Черкасах.

 

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16 03 2019 16:52
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