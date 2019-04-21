Порошенко заявив, що Конституційний суд збирається скасувати ключову умову безвізу

"Ми будемо захищати безвіз, бо це є право, яке виборов мій народ за останні 5 років"

Чинний президент України Петро Порошенко заявив, що зараз на розгляді у Конституційного суду знаходиться питання щодо конституційності електронного декларування, яке було ключовою умовою надання Україні безвізового режиму Україні.

"Наша команда буде захищати безвіз, бо окремі члени Конституційного суду дуже швидко переорієнтувалися на нову владу і зараз планують визнати неконституційним електронне декларування, а саме це було умовою безвізу. Ми будемо захищати безвіз, бо це є право, яке виборов мій народ за останні 5 років", - повідомив Порошенко.

Також Порошенко заявив, що результати екзит-полів очевидні, тому він залишить пост глави держави. Але з політики йти він не збирається.

"Завтра буде 22 квітня і нам треба об’єднатися і боронити Україну, нам треба спільні зусилля. Вже наступного місяця я залишу пост глави держави, так вирішила більшість країни і я сприймаю це рішення", - заявив чинний глава держави.

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.