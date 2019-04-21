Порошенко заявив, що Конституційний суд збирається скасувати ключову умову безвізу
"Наша команда буде захищати безвіз, бо окремі члени Конституційного суду дуже швидко переорієнтувалися на нову владу і зараз планують визнати неконституційним електронне декларування, а саме це було умовою безвізу. Ми будемо захищати безвіз, бо це є право, яке виборов мій народ за останні 5 років", - повідомив Порошенко.
Також Порошенко заявив, що результати екзит-полів очевидні, тому він залишить пост глави держави. Але з політики йти він не збирається.
"Завтра буде 22 квітня і нам треба об’єднатися і боронити Україну, нам треба спільні зусилля. Вже наступного місяця я залишу пост глави держави, так вирішила більшість країни і я сприймаю це рішення", - заявив чинний глава держави.
Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.
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