Порошенко зустрівся в Канаді з ініціатором українсько-канадських військових навчань
"Петро Порошенко висловив глибоку вдячність Канаді за постійну підтримку України в боротьбі за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність і в протидії російській агресії. П'ятий президент відзначив вагомий особистий внесок Джейсона Кенні в розвиток нової української армії, оскільки саме з його ініціативи як тодішнього міністра національної оборони Канади у квітні 2015 року було розпочато програму тренувань українських військ канадськими збройними силами UNIFIER", - повідомили в пресслужбі, передає LB.ua.
Під час зустрічі Порошенко підкреслив важливість продовження допомоги канадської сторони в посиленні стійкості України шляхом активізації військових навчань, поглиблення військово-технічного співробітництва та торгівлі оборонним летальним озброєнням.
"Особливу увагу було звернуто на збереження режиму санкції проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом, а також на активізацію протидії дезінформації російських кампаній у західних країнах. Петро Порошенко також зазначив, що Україна традиційно користується двопартійною підтримкою в Канаді", - йдеться в повідомленні.
Під час зустрічі були обговорені також питання діяльності української громади в провінції Альберта та шляхи поліпшення її освітніх, культурних і економічних можливостей, а також вивчення української мови.
Нагадаємо, що корпорація Roshen підтвердила інформацію про те, що колишній президент України і нардеп Петро Порошенко перереєстрував частину свого кондитерського бізнесу Roshen на старшого сина Олексія.
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