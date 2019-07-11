Порошенко почав переоформлювати Roshen на сина

"Щодо причин, то це — питання до бенефіціарів"

Корпорація Roshen підтвердила інформацію про те, що колишній президент України і нардеп Петро Порошенко перереєстрував частину свого кондитерського бізнесу Roshen на старшого сина Олексія.

Раніше Центр протидії корупції оприлюднив дані про те, що станом на 6 листопада бенефіціаром компанії ТОВ Центрально-Європейська кондитерська компанія (ЦЕКК) зазначено Олексія Порошенка — старшого сина президента, передає "Економічна правда".

При цьому станом на 20 травня 2019 року Петро Порошенко у декларації про майно та доходи вказав себе бенефіціарним власником ЦЕКК.

ЦЕКК — одна з головних компаній у структурі корпорації Roshen, адже вона є засновником низки інших підприємств.

Також повідомляється, що одночасно бенефіціарний власник почав змінюватися і в тих компаніях, де ТОВ ЦЕКК є засновником. Зокрема, ТОВ Рошен де люкс, ДП КК Рошен, ТОВ Рошен-Волинь, ТОВ Рошен Світ і інші, які до недавнього часу декларував Порошенко-старший. У них колишнього президента також замінив його син.

Порошенко-старший залишається бенефіціарним власником в низці інших підконтрольних ЦЕКК підприємств: ТОВ Рошен-Столиця, ПрАТ Київська кондитерська фабрика Рошен.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура повернула в НАБУ справу, яка стосується можливого впливу Адміністрації президента Петра Порошенка на Національне агентство запобігання корупції 2017 року.