Порошенко почав переоформлювати Roshen на сина
Раніше Центр протидії корупції оприлюднив дані про те, що станом на 6 листопада бенефіціаром компанії ТОВ Центрально-Європейська кондитерська компанія (ЦЕКК) зазначено Олексія Порошенка — старшого сина президента, передає "Економічна правда".
При цьому станом на 20 травня 2019 року Петро Порошенко у декларації про майно та доходи вказав себе бенефіціарним власником ЦЕКК.
ЦЕКК — одна з головних компаній у структурі корпорації Roshen, адже вона є засновником низки інших підприємств.
Також повідомляється, що одночасно бенефіціарний власник почав змінюватися і в тих компаніях, де ТОВ ЦЕКК є засновником. Зокрема, ТОВ Рошен де люкс, ДП КК Рошен, ТОВ Рошен-Волинь, ТОВ Рошен Світ і інші, які до недавнього часу декларував Порошенко-старший. У них колишнього президента також замінив його син.
Порошенко-старший залишається бенефіціарним власником в низці інших підконтрольних ЦЕКК підприємств: ТОВ Рошен-Столиця, ПрАТ Київська кондитерська фабрика Рошен.
Нагадаємо, що Генеральна прокуратура повернула в НАБУ справу, яка стосується можливого впливу Адміністрації президента Петра Порошенка на Національне агентство запобігання корупції 2017 року.
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