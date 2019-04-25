ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Петро Порошенко звільнив Івана Гнатишина з посади посла України в Молдові.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко звільнив посла України в Молдові Гнатишина
"Звільнити Гнатишина Івана Миколайовича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Республіці Молдова"
Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua
Відповідний указ оприлюднено на сайті президента.
"Звільнити Гнатишина Івана Миколайовича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Республіці Молдова", — ідеться в указі.
Гнатишин працював на посаді посла впродовж 1996-2001 років, а згодом повернувся на цю посаду в липні 2015 року.
Також був послом у Словенії, заступником міністра закордонних справ, представником президента в Чернівецькій області та заступником голови Чернівецького облвиконкому.
Нагадаємо, що В Одесі затримали консула Молдови.
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