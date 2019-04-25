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Порошенко звільнив посла України в Молдові Гнатишина

"Звільнити Гнатишина Івана Миколайовича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Республіці Молдова"
Президент Петро Порошенко звільнив Івана Гнатишина з посади посла України в Молдові.
Порошенко звільнив посла України в Молдові Гнатишина Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Відповідний указ оприлюднено на сайті президента.

"Звільнити Гнатишина Івана Миколайовича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Республіці Молдова", — ідеться в указі.

Гнатишин працював на посаді посла впродовж 1996-2001 років, а згодом повернувся на цю посаду в липні 2015 року.

Також був послом у Словенії, заступником міністра закордонних справ, представником президента в Чернівецькій області та заступником голови Чернівецького облвиконкому.

Нагадаємо, що В Одесі затримали консула Молдови.

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25 04 2019 20:20
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