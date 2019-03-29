Порошенку не вдалося відмежувати роботу від агітації, – ОПОРА

Чинний президент Петро Порошенко не зміг розмежувати посадову і агітаційну активність під час виборчої кампанії і зловживав своїми повноваженнями для впливу на результати виборів.

"Чинному президенту України найбільше не вдалося ефективно розмежувати посадову і агітаційну активність під час виборчого процесу", - повідомляє "Українська правда" з посиланням на ОПОРУ.

Спостерігачі заявили, що "агітація Порошенка включала широкий перелік інцидентів із ознаками зловживання адміністративними ресурсами".

"Основними видами інцидентів із ознаками зловживання адміністративними ресурсами на користь Порошенка стали використання соціальних виплат та бюджетних програм у передвиборній агітації, поєднання передвиборної агітації та офіційних заходів у межах засідань рад регіонального розвитку, використання сайтів райдержадміністрацій та залучення посадових осіб місцевих органів влади до де-факто агітаційної активності", - зазначили в організації.

Зокрема, Порошенко у березні 2019 року провів засідання Рад регіонального розвитку в Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Рівненській, Полтавській, Закарпатській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Донецькій областях.

Спостерігачі зафіксували низку випадків прямої агітації на користь Порошенка під час засідання регіональних рад.

Також ОПОРА виявила, що у Порошенка залучали працівників бюджетних організацій до прямої та непрямої агітації на його користь.

Крім того регіональні посадовці різних рівнів публічно висловлювали підтримку Порошенка і розповідали про його досягнення.

В організації повідомили про використання державних коштів з метою певної агітації. Зокрема, виплати під виглядом матеріальної допомоги громадянам напередодні виборів.

Відзначається, що окремі зауваження щодо політичної нейтральності виникали під час агітації на підтримку Юлії Тимошенко, Олександра Вілкула, Олега Ляшка та Руслана Кошулинського.

Нагадаємо, що серед кандидатів у президенти найбільше у свій виборчий фонд перерахував коштів діючий президент Петро Порошенко - 415 мільйонів гривень, що є рекордним у гривневому еквіваленті в історії президентських виборів в Україні.