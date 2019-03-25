"ЧЕСНО": Витрати Порошенка на агітацію рекордні в історії виборів в Україні

Безумовним лідером за розміром виборчого фонду є Порошенко, який на 100% профінансував кампанію з власної кишені

Серед кандидатів у президенти найбільше у свій виборчий фонд перерахував коштів діючий президент Петро Порошенко - 415 мільйонів гривень, що є рекордним у гривневому еквіваленті в історії президентських виборів в Україні.

"Якщо Порошенко не послаблюватиме кампанії, то у підсумку вона лише офіційно обійдеться йому в понад 0,5 мільярда гривень. Якщо ж врахувати й минулорічні видатки Порошенка на телерекламу, то лише видима частина видатків Порошенка сягне 0,7 мільярда", - повідомляє Громадський рух "ЧЕСНО" з посиланням на проміжні фінансові звіти, які оприлюднила ЦВК.

За даними ЧЕСНО, у гривневому еквіваленті витрати Порошенка на вибори є рекордними в історії президентських виборів в Україні.

"Однак у перерахунку на долари Порошенко поки що офіційно витратив лише 15,4 мільйона доларів, тоді як Віктор Янукович за два тури виборів 2010 року витратив понад 40 мільйонів доларів (322 мільйони гривень), а Юлія Тимошенко — 36 мільйонів доларів (290 мільйонів гривень)", - розповіли в ГО.

Нагадаємо, що в Одеській області на території селища Сарата і інших сіл району поширювали листівки з пропозицією винагороди за підтримку одного з кандидатів в президенти на майбутніх виборах.

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Раніше громадська організація ОПОРА повідомляла, що на концертах "Ліги сміхи", що відбувалися у січні 2019 року у різних регіонах України, зафіксовано ознаки агітації за кандидата на посаду президента Володимира Зеленського.