ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУ четвер компанія Porsche стала найдорожчим автовиробником Європи за ринковою вартістю, обігнавши Volkswagen, оскільки вартість акцій виробника спортивних автомобілів, котрий нещодавно вийшов на біржу, різко зросла.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Porsche обійшов Volkswagen як найдорожчий виробник автомобілів у Європі
GT3 Porsche. Фото: AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI
Про це пише Reuters.
Після зростання вартості акцій до до 93 євро за штуку, ринкова оцінка Porsche піднялась до 85 млрд євро.
Volkswagen оцінюють у 77,7 млрд євро, Mercedes-Benz займає третє місце серед європейських автовиробників з оцінкою 57,2 млрд євро, далі йдуть BMW з 47,5 млрд євро та Stellantis з 39,7 млрд євро.
Німецький виробник автомобілів Porsche провів публічне розміщення акцій (IPO), вийшовши на Франкфуртську фондову біржу - торги стартували під тикером P911 у четвер, 29 вересня.
Мажоритарний власник концерну - Volkswagen - виставив на IPO 12,5% акцій Porsche.
Нагадаємо, що цього року Porsche представив люксовий седан у трьох варіантах.
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06 10 2022 18:57 МЕДІА
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