Портрет президента на банкноті у $20 замінять фотографією афроамериканки

Жінка свого часу втекла з рабства і змогла врятувати інших

Міністерство фінансів США планує замінити портрет президента Ендрю Джексона на 20-доларовій купюрі фотографією афроамериканки Гаррієт Табмен.

Реалізацію цього проєкту раніше блокував тодішній президент Дональд Трамп, повідомляє "Громадське".

А ось ідея замінити портрет президента на фото афроамериканки з'явилася у 2016 році - тоді країну очолював Барак Обама. Чинний президент Джо Байден, зі слів речниці Білого дому Джен Дженніфер, планує відновити цей проєкт.

"Важливо, щоб наші банкноти зображали історію і різноманітність нашої країни", - заявила прессекретарка, додавши, що для цього "докладають усіх зусиль".

Що про неї відомо?

Гаррієт Табмен була одинадцятою дитиною у родині рабів. У дитинстві працювала служницею, а потім - на плантації. У 13 років Гаррієт мало не загинула, коли наглядач кинув у неї металеву гирю. Травма голови турбувала її все життя.

Приблизно у 27 років Гаррієт втекла з рабства, а пізніше - врятувала від нього 70 людей. Під час Громадянської війни (1861 - 1865 років) служила розвідницею армії Союзу. Пізніше Табмен стала активісткою руху за надання жінкам виборчих прав.

Портрети жінок на банкнотах

До цього портрети тільки двох жінок з'являлися на банкнотах: колишньої першої леді Марти Вашингтон на срібному сертифікаті в один долар у 1891-1896 роках та індіанської принцеси Покахонтас - на 20-доларовій купюрі в 1865-1869 роках.

У 2019 році біограф Андреа Данбар Гарріс заявила Guardian, що вона сподівається, що присутність Тубмен на новій купюрі у 20 доларів призведе до розмови про "цінність життя темношкірих від рабства і до сьогодення".

Читайте також: Сталінська гільйотина голоду: як жерли ті, хто морив Україну