Португалія готова приймати на лікування більше поранених українців

Португалія готова приймати на лікування та реабілітацію травм війни ще більшу кількість поранених українців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я за підсумками розмови міністрів охорони здоров'я України та Португалії Віктора Ляшка та Марти Темідо.

Під час спілкування глави МОЗ домовилися про подальшу співпрацю у напрямку медичної евакуації та реабілітації українських пацієнтів з мінно-вибуховими травмами, а також про можливість експертної допомоги у сфері психологічної та нейрореабілітації між португальськими та українськими медиками.

Так, очільниця МОЗ Португалії підтвердила готовність їхньої системи охорони здоров'я до подальшого збільшення кількості українців, які матимуть змогу отримувати необхідне лікування у медичних закладах Португалії.

"Віктор Ляшко висловив подяку уряду Португалії за системну підтримку медичної сфери України, зокрема гуманітарної допомоги у вигляді лікарських препаратів, медичних виробів та обладнання", - йдеться у повідомленні.

Раніше прем’єр Португалії застерігав, що інтеграція в ЄС може стати пасткою для України.