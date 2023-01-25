Португалія готується передати Україні танки Leopard 2 – ЗМІ
Про це повідомляє португальське видання Correio da Manha із посиланням на близьке до уряду джерело.
Рішення буде ухвалено після того, як Німеччина нарешті піддалася тиску з боку союзників і дала зелене світло на відправку цих танків.
Слід зазначити, що Португалія має 37 таких бронемашин, 12 з яких повністю готові до експлуатації.
Раніше повідомлялося, що Іспанія готова долучитися до коаліції союзників, які організовують надання Україні танків Leopard 2.
Іспанія – одна з європейських країн, які мають найбільше Leopard 2: загалом 347, але різних модифікацій.