Португалія готується передати Україні танки Leopard 2 – ЗМІ

Португалія готується відправити в Україну чотири танки Leopard 2 німецького виробництва.

Про це повідомляє португальське видання Correio da Manha із посиланням на близьке до уряду джерело.

Рішення буде ухвалено після того, як Німеччина нарешті піддалася тиску з боку союзників і дала зелене світло на відправку цих танків.

Слід зазначити, що Португалія має 37 таких бронемашин, 12 з яких повністю готові до експлуатації.

Раніше повідомлялося, що Іспанія готова долучитися до коаліції союзників, які організовують надання Україні танків Leopard 2.

Іспанія – одна з європейських країн, які мають найбільше Leopard 2: загалом 347, але різних модифікацій.