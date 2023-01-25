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Португалія готується передати Україні танки Leopard 2 – ЗМІ

25 січня 2023, 13:20
Португалія готується передати Україні танки Leopard 2 – ЗМІ
Фото: dw.com
Португалія готується відправити в Україну чотири танки Leopard 2 німецького виробництва.

Про це повідомляє португальське видання Correio da Manha із посиланням на близьке до уряду джерело.

Рішення буде ухвалено після того, як Німеччина нарешті піддалася тиску з боку союзників і дала зелене світло на відправку цих танків.

Слід зазначити, що Португалія має 37 таких бронемашин, 12 з яких повністю готові до експлуатації.

Раніше повідомлялося, що Іспанія готова долучитися до коаліції союзників, які організовують надання Україні танків Leopard 2.

Іспанія – одна з європейських країн, які мають найбільше Leopard 2: загалом 347, але різних модифікацій.

ПортугаліядопомогатанкиLeopard 2

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