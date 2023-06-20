Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Португалія передасть Україні партію гаубиць і бронемашин M113

20 червня 2023, 21:49
Португалія передасть Україні партію гаубиць і бронемашин M113
джерело wikipedia
Країна передасть Україні 14 бронемашин M113 і комплект 105-мм гаубиць.

Португалія сьогодні, 20 червня, оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть гаубиці та бронемашини M113.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Португалії.

"Португалія продовжує підтримувати Україну", – йдеться у заяві.

Зазначається, що країна передасть Україні 14 бронемашин M113 і комплект 105-мм гаубиць.

"Цей новий пакет військової техніки приєднується до 180 тонн боєприпасів і 5 закритих машин медичної підтримки, наданих упродовж кількох тижнів", – додали у Міністерстві.

Нагадаємо, Європейський Союз виділить пакет фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.

Португаліядопомога

Останні матеріали

Альтернативна реальність. російська еліта
Політика
Альтернативна реальність. російська еліта "не відчуває" війни та навіть заробляє на ній – Daily Beast
20 червня 2023, 18:00
Українській перемозі немає альтернативи. Зараз не час для перемир'я – американські експерти
Політика
Українській перемозі немає альтернативи. Зараз не час для перемир'я – американські експерти
20 червня 2023, 13:15
Операція
Політика
Операція "ліквідація". росіяни планували вбити шпигуна-перебіжчика у Флориді – New York Times
20 червня 2023, 10:00
Подібно до путіна. Сі Цзіньпін кидає Окінаву в геополітичний коктейль Східної Азії – Nikkei Asia
Політика
Подібно до путіна. Сі Цзіньпін кидає Окінаву в геополітичний коктейль Східної Азії – Nikkei Asia
19 червня 2023, 17:00
Гідравлічна зброя. Варто бути готовими до використання водних об'єктів як руйнівної сили у війні – військові експерти
Політика
Гідравлічна зброя. Варто бути готовими до використання водних об'єктів як руйнівної сили у війні – військові експерти
19 червня 2023, 13:15
Рецепт вдалого контрнаступу. Україні доведеться знищувати ще більше російських військ і техніки – Філліпс О'Брайен
Політика
Рецепт вдалого контрнаступу. Україні доведеться знищувати ще більше російських військ і техніки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 червня 2023, 10:00
Чому ЗСУ наступають без стратегії? Винні і союзники, і українська влада – Том Купер
Політика
Чому ЗСУ наступають без стратегії? Винні і союзники, і українська влада – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2023, 14:37
Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Технології
Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Переклад iPress – 16 червня 2023, 16:01
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється