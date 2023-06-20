Португалія передасть Україні партію гаубиць і бронемашин M113

Країна передасть Україні 14 бронемашин M113 і комплект 105-мм гаубиць.

Португалія сьогодні, 20 червня, оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть гаубиці та бронемашини M113.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Португалії.

"Португалія продовжує підтримувати Україну", – йдеться у заяві.

Зазначається, що країна передасть Україні 14 бронемашин M113 і комплект 105-мм гаубиць.

"Цей новий пакет військової техніки приєднується до 180 тонн боєприпасів і 5 закритих машин медичної підтримки, наданих упродовж кількох тижнів", – додали у Міністерстві.

Нагадаємо, Європейський Союз виділить пакет фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.