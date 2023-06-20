Португалія передасть Україні партію гаубиць і бронемашин M113
Португалія сьогодні, 20 червня, оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть гаубиці та бронемашини M113.
Про це повідомляє Міністерство національної оборони Португалії.
"Португалія продовжує підтримувати Україну", – йдеться у заяві.
Зазначається, що країна передасть Україні 14 бронемашин M113 і комплект 105-мм гаубиць.
"Цей новий пакет військової техніки приєднується до 180 тонн боєприпасів і 5 закритих машин медичної підтримки, наданих упродовж кількох тижнів", – додали у Міністерстві.
Нагадаємо, Європейський Союз виділить пакет фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.