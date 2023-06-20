Президентка Єврокомісії підтвердила надання Україні допомоги на 50 млрд євро

Фінансова допомога розрахована на найближчі чотири роки.

Європейський Союз виділить пакет фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.

Про це повідомляє президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"Ми пропонуємо кредит для України на наступні 4 роки у розмірі до 50 мільярдів євро", – написала вона.

Як уточнила фон дер Ляєн, це дозволить "забезпечити передбачуване фінансування на шляху до ЄС разом із глобальними партнерами та приватним сектором".

Раніше ми писали, що Європейський Союз має намір виділити Україні пакет фінансової допомоги в розмірі близько €50 млрд.