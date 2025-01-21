Португалія планує повністю позбутися імпорту російського газу

Його замінять американським і нігерійським.

Португалія планує скоротити частку імпорту російського скрапленого природного газу. Його замінять американським і нігерійським.

Про це заявив міністр навколишнього середовища Португалії Марія да Грака Карвалью.

Про це повідомляє Reuters.

"Португалія зараз практично не залежить від російського газу... але ми хочемо ще більше скоротити цей показник, імпортуючи більше газу з Нігерії та США", - розповів він під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Reuters зазначає, що Португалія імпортувала 49 141 ГВт-год природного газу 2024 року, з яких близько 96% припадає на СПГ. 51 % цих постачань СПГ припадає на Нігерію, близько 40 % - на США і близько 4,4 % - на Росію.

При цьому у 2021 році на російський газ припадало 15 % поставок СПГ до Португалії.

1 січня Україна зупинила транзит російського природного газу через свою територію.