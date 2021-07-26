НОВИНИПортугалія з понеділка 26 липня відкриває кордони для всіх типів подорожей українців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Португалія відкривається для всіх типів подорожей українців - Кулеба
Португалія відкривається з 26 липня для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС
Фото: з вільного доступу
Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".
Міністр не надав детальної інформації щодо умов, але запевнив, що кордони відкриваються для будь-яких типів подорожей.
"Португалія відкривається з 26 липня для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС", - написав Кулеба.
Водночас, як наголошує інтерактивний ресурс МЗС, в’їзд громадянам України на континентальну Португалію будь-яким транспортом дозволений, наразі тимчасово, у період з 00:00 26 липня до 23:59 08 серпня. Рішення може бути переглянуте у будь-який момент.
Крім того, залишатиметься чинною вимога про надання довідки з негативним результатом тестування на COVID-19 (ПЛР-тест або швидкий тест на антитіла) чи дійсного європейського (виданого в будь-якій країні ЄС) ковід-сертифікату в паперовому або в електронному варіанті.
На Мадейру та на Азорські острови в’їзд дозволений для громадян України з будь-якою метою, в том числі дозволені туристичні подорожі по безвізу.
Для прибуття на острови архіпелагу Мадейра всі пасажири, незалежно від країни вильоту, повинні заповнити онлайн-форму на платформі www.madeirasafe.com.
Також є обов’язковим повторне тестування, якщо подорожуючий не має довідки, оформленої в авторизованому медичному закладі відповідно до вимог ЄС, з негативним результатом ПЛР-тесту.
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26 07 2021 12:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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