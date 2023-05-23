Португалія запропонувала навчати українських пілотів на F-16
Таку заяву зробив міністр закордонних справ Жоау Гомещ Кравіньо.
Про це повідомляє Euractiv.
"Португалія відкрита до такої можливості (навчання українських пілотів – ред.). У нас є дуже хороші пілоти та інструктори і вони готові працювати з колегами з інших країн, які також мають F-16 для навчання українських пілотів", – заявив Гомещ Кравіньо.
Португалія не має необмеженої кількості літаків, додав він.
"У нас є ті, які нам потрібні для виконання наших національних зобов’язань, а також перед НАТО, тому наразі це питання не порушується", – сказав португальський міністр.Також Польща підтвердила навчання українських пілотів на F-16.