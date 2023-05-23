Португалія запропонувала навчати українських пілотів на F-16

Португалія також може навчити українських пілотів використовувати винищувачі F-16, але не передавати літаки Україні.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Жоау Гомещ Кравіньо.

Про це повідомляє Euractiv.

"Португалія відкрита до такої можливості (навчання українських пілотів – ред.). У нас є дуже хороші пілоти та інструктори і вони готові працювати з колегами з інших країн, які також мають F-16 для навчання українських пілотів", – заявив Гомещ Кравіньо.

Португалія не має необмеженої кількості літаків, додав він.

"У нас є ті, які нам потрібні для виконання наших національних зобов’язань, а також перед НАТО, тому наразі це питання не порушується", – сказав португальський міністр.