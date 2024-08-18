Поруч із ЗАЕС вибухнув безпілотник – МАГАТЕ

Одна із доріг поблизу Запорізької АЕС була пошкоджена через вибух дрона.

Про це йдеться у черговому звіті Міжнародного агентства з атомної енергії.

Епіцентр вибуху стався "поблизу важливих ставків для охолодження та у 100 м від Дніпровської лінії електропередач - єдиної вцілілої лінії 750 кіловольтів, що забезпечує енергопостачання ЗАЕС".

"Безпекова ситуація на Запорізькій АЕС в Україні погіршилася після удару дроном по дорозі довкола периметру станції 17 серпня", - йдеться у звіті.

В МАГАТЕ додали, що жертв внаслідок цього не було, як і пошкодження обладнання АЕС.

Проте було пошкоджено дорогу між двома основними воротами ЗАЕС.

Експерти організації також звернули увагу на активізацію протягом цього тижня військових дій поблизу станції.

Тиждень тому ми повідомляли, що на ЗАЕС почалася пожежа.