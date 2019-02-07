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Посадовців оборонного заводу спіймали на хабарах

Вони вимагали та отримували кошти від підприємців за надання в оренду приміщень оборонного заводу для ведення бізнесу
Двох посадовців державного оборонного підприємства "Завод імені Малишева" у Харкові викрили на системних хабарах.
Посадовців оборонного заводу спіймали на хабарах Фото: ssu.gov.ua

Протиправну "схему" організували начальник одного з відділів та його підлеглий – інспектор відділу, повідомляє сайт СБУ.

Вони вимагали та отримували кошти від підприємців за надання в оренду приміщень оборонного заводу для ведення бізнесу. 

"За оренду трьох приміщень складського і побутового призначення посадовці вимагали щоквартально сплачувати їм неправомірну вигоду, за що суттєво знижували комерсантам офіційну суму оренди", - йдеться в повідомленні. 

Службовців оборонного підприємства затримали у робочих кабінетах після одержання чергового траншу за наступні три місяці.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцям про підозру.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, що співробітники Державного бюро розслідувань у місті Полтава затримали двох слідчих із Мелітополя під час отримання 10 тис. доларів хабара від підприємниці з Харкова.

 
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02 07 2019 12:41
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