Посадовців оборонного заводу спіймали на хабарах
Протиправну "схему" організували начальник одного з відділів та його підлеглий – інспектор відділу, повідомляє сайт СБУ.
Вони вимагали та отримували кошти від підприємців за надання в оренду приміщень оборонного заводу для ведення бізнесу.
"За оренду трьох приміщень складського і побутового призначення посадовці вимагали щоквартально сплачувати їм неправомірну вигоду, за що суттєво знижували комерсантам офіційну суму оренди", - йдеться в повідомленні.
Службовців оборонного підприємства затримали у робочих кабінетах після одержання чергового траншу за наступні три місяці.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцям про підозру.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Нагадаємо, що співробітники Державного бюро розслідувань у місті Полтава затримали двох слідчих із Мелітополя під час отримання 10 тис. доларів хабара від підприємниці з Харкова.
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