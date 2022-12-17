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CУСПІЛЬСТВО

Посаду посла доброї волі ООН у справах біженців покидає Анджеліна Джолі

17 грудня 2022, 13:10
Посаду посла доброї волі ООН у справах біженців покидає Анджеліна Джолі
Фото: Google
Американська акторка Анджеліна Джолі покидає посаду посла доброї волі управління верховного комісара ООН у справах біженців.
Про це повідомляють на сайті УВКБ ООН.
 
"Я й надалі робитиму все, що в моїх силах, для підтримки біженців та інших переміщених осіб. Після 20 років роботи в системі ООН я відчуваю, що час працювати інакше, безпосередньо взаємодіяти з біженцями та місцевими організаціями", — прокоментувала своє рішення акторка.
 
Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, реагуючи на заяву Джолі, зазначив, що цінує її прагнення змін і сподівається на подальшу співпрацю в іншому форматі.
 
"Ми вдячні їй за десятиріччя роботи, за її відданість і те, що вона зробила для біженців і людей, змушених рятуватися втечею. Після тривалої й успішної співпраці з УВКБ ООН я ціную її бажання змінити спосіб роботи і підтримую її рішення. Я знаю, що справа біженців залишиться близькою її серцю, і я впевнений, що вона з такою самою пристрастю і увагою буде ставитися до ширшого гуманітарного профілю. Я сподіваюся на нашу подальшу дружбу", — зазначив він
 
Анджеліна Джолі розпочала співпрацю з ООН як амбасадорка доброї волі у 2001 році. У 2012 році актрису призначили спеціальною посланницею у справах біженців.
 
ООНАнджеліка Джолі

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