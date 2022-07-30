CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПошкодження від пожежі в Оленівці Донецької області не притаманні принципу роботи американських реактивних артилерійських систем HIMARS.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пошкодження від пожежі в Оленівці не притаманні для HIMARS - ISW
"РИА Новости" опублікувало відео зі слідчого ізолятору. На них видно пошкодження від пожежі, "але не ті пошкодження, які міг би завдати удар HIMARS"
Наслідки обстрілу колонії в Оленівці Фото: Українська правда
Про це повідомляє Американський Інститут вивчення війни (ISW).
Там вказують, що спонсороване кремлем новинне агентство "РИА Новости" опублікувало відео зі слідчого ізолятору. На них видно пошкодження від пожежі, "але не ті пошкодження, які міг би завдати удар HIMARS".
Пропагандистське ЗМІ також оприлюднило кадри фрагментів ракети HIMARS, але не надало доказів того, що фрагменти були знайдені в Оленівці.
"Україна та росія звинувачують одна одну в нападі, і, відповідно до наявних візуальних доказів, здається, більше підтверджується заява України, ніж росії. Але наразі ISW не може самостійно оцінити характер атаки чи відповідальність за неї", - зазначили там.
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