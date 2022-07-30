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Пошкодження від пожежі в Оленівці не притаманні для HIMARS - ISW

"РИА Новости" опублікувало відео зі слідчого ізолятору. На них видно пошкодження від пожежі, "але не ті пошкодження, які міг би завдати удар HIMARS"
Пошкодження від пожежі в Оленівці Донецької області не притаманні принципу роботи американських реактивних артилерійських систем HIMARS.
Пошкодження від пожежі в Оленівці не притаманні для HIMARS - ISW Наслідки обстрілу колонії в Оленівці Фото: Українська правда

Про це повідомляє Американський Інститут вивчення війни (ISW).

Там вказують, що спонсороване кремлем новинне агентство "РИА Новости" опублікувало відео зі слідчого ізолятору. На них видно пошкодження від пожежі, "але не ті пошкодження, які міг би завдати удар HIMARS".

Пропагандистське ЗМІ також оприлюднило кадри фрагментів ракети HIMARS, але не надало доказів того, що фрагменти були знайдені в Оленівці. 

"Україна та росія звинувачують одна одну в нападі, і, відповідно до наявних візуальних доказів, здається, більше підтверджується заява України, ніж росії. Але наразі ISW не може самостійно оцінити характер атаки чи відповідальність за неї", - зазначили там.

 
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30 07 2022 10:40
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