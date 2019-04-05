Пошкоджену "жовтими жилетами" Тріумфальну арку повністю відновлять до восьмого травня
Монумент, в якому знаходиться могила Невідомого Солдата, був вандалізований під час антиурядових демонстрацій в грудні. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
Міністр культури Франції Франк Ристер заявив, що 1,2 мільйона євро було витрачено на відновлення пошкоджених статуй і обладнання всередині пам'ятки.
Крім графіті на стінах і зламаного обладнання, протестувальники розбили твори мистецтва, в тому числі копію знаменитої скульптури "Марсельєза".
"Реставрацію було зроблено всього за кілька місяців, що дуже швидко", - сказав Ристер.
Він сказав, що все буде готове до середи, коли відбудеться святкування 74-ї річниці капітуляції нацистської Німеччини перед союзниками.
Пам'ятник, який був побудований Наполеоном в пам'ять про його численні військові перемоги, знову відкрився менш ніж через два тижні після того, як 1 грудня його пошкодили демонстранти.
Нагадаємо, у французькій столиці сталися сутички між учасниками першотравневих протестів та співробітниками поліції.
В столиці Франції вжиті підвищені заходи безпеки під час цьогорічних першотравневих демонстрацій з огляду на триваюче напруження ситуацію навколо протестів "жовтих жилетів".
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