Пошкоджену "жовтими жилетами" Тріумфальну арку повністю відновлять до восьмого травня

Крім графіті на стінах і зламаного обладнання, протестувальники розбили твори мистецтва, в тому числі копію знаменитої скульптури "Марсельєза"

Тріумфальна арка в Парижі, яка була пошкоджена під час протестів "жовтих жилетів" в минулому році, буде повністю відновлена до святкувань Дня перемоги в Європі 8 травня.

Монумент, в якому знаходиться могила Невідомого Солдата, був вандалізований під час антиурядових демонстрацій в грудні. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Міністр культури Франції Франк Ристер заявив, що 1,2 мільйона євро було витрачено на відновлення пошкоджених статуй і обладнання всередині пам'ятки.

Крім графіті на стінах і зламаного обладнання, протестувальники розбили твори мистецтва, в тому числі копію знаменитої скульптури "Марсельєза".

"Реставрацію було зроблено всього за кілька місяців, що дуже швидко", - сказав Ристер.

Він сказав, що все буде готове до середи, коли відбудеться святкування 74-ї річниці капітуляції нацистської Німеччини перед союзниками.

Пам'ятник, який був побудований Наполеоном в пам'ять про його численні військові перемоги, знову відкрився менш ніж через два тижні після того, як 1 грудня його пошкодили демонстранти.

Нагадаємо, у французькій столиці сталися сутички між учасниками першотравневих протестів та співробітниками поліції.

В столиці Франції вжиті підвищені заходи безпеки під час цьогорічних першотравневих демонстрацій з огляду на триваюче напруження ситуацію навколо протестів "жовтих жилетів".