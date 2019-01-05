У Парижі - першотравневі протести, затримані 165 демонстрантів, - ФОТО
"Першотравневі протести в Парижі переросли в насильство, а поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ в міському районі Вавен. Згідно із заявою французької поліції, близько полудня було затримано 165 осіб, проведено понад 9 тис. поверхневих оглядів", - повідомляє Euronews.
Фото: Gelty Images
Фото: Gelty Images
В столиці Франції вжиті підвищені заходи безпеки під час цьогорічних першотравневих демонстрацій з огляду на триваюче напруження ситуацію навколо протестів "жовтих жилетів".
Побоювання поліції були пов’язані з тим, що схильні до насильства хулігани можуть приєднатися до першотравневих демонстрацій для провокування протистояння з правоохоронцями.
Нагадаємо, що E Парижі під час 23-ї акції протестів "жовтих жилетів" відбулися зіткнення.
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