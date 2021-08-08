Поширення коронавірусу прискорюється в США

Найбільш складна ситуація склалася на півдні країни, де спостерігається один із найнижчих показників вакцинації у США

За даними АР, минулої суботи в країні було виявлено 107 тис. 143 нових інфікованих. Пік зростання кількості хворих у США припав на початок січня - близько 250 тис. випадків за день.

Медична влада США повідомила, що за суботу в країні виявлено понад 100 тис. нових випадків зараження коронавірусом, що, на їхню думку, викликано високим ступенем передачі "дельта" -варіанта вірусу і низькими показниками вакцинації на півдні, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агентство Associated Press (AP).

Чиновники з системи охорони здоров'я Сполучених Штатів попередили, що зростання кількості випадків захворювання і летальних випадків продовжить рости, якщо темпи вакцинації не будуть збільшені, зазначає агентство.

Дотепер в країні повністю вакциновані 50% жителів, понад 70% дорослих отримали, принаймні, одну з доз вакцини, йдеться в повідомленні.

Як заявила на поточному тижні телеканалу CNN директор американського Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенськи, за нинішньої ситуації з вакцинацією "у нас може бути до кількох сотень тисяч випадків захворювання за день, аналогічно сплеску поширення інфекції на початку січня".

За даними АР, минулої суботи в країні було виявлено 107 тис. 143 нових інфікованих. Пік зростання кількості хворих у США припав на початок січня - близько 250 тис. випадків за день.

За даними американського університету Джонса Гопкінса, середній показник смертності за минулі сім днів у США виріс приблизно з 270 смертей за день два тижні тому до майже 500 за день станом на п'ятницю.

Найбільш складна ситуація склалася на півдні країни, де спостерігається один із найнижчих показників вакцинації у США.

За даними CDC, 41% нових госпіталізацій з діагнозом COVID-19 у країні припадає на штати Флорида, Джорджія, Алабама, Міссісіпі, Північна Кароліна, Південна Кароліна, Теннессі і Кентуккі.

Особливо сильно страждає Флорида. На його частку припадає понад 20% нових випадків захворювання і госпіталізацій у всій країні. У суботу штат із населенням 21,5 млн осіб повідомив про 23 тис. 903 нові випадки захворювання.

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