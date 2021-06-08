Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Італія посилила вимоги щодо COVID-паспортів: необхідні для навчання і в транспорті

В Італії останнім часом знову збільшилася кількість нових коронавірусних інфекцій, але не набагато
Викладачі та студенти університетів Італії в майбутньому повинні пройти вакцинацію, тестування або надати докази одужання від COVID-19.
Італія посилила вимоги щодо COVID-паспортів: необхідні для навчання і в транспорті Фото: ВВС

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца заявив в четвер увечері, що з нового навчального року у вересні вони повинні будуть представити відповідні докази для навчання.

Уряд вирішив, що якщо вчителі не представлять доказів, вони будуть відсторонені від роботи через п'ять днів.

Крім того, так званий "зелений паспорт", який доводить вакцинацію, тестування або одужання, також буде необхідний в поїздах і автобусах далекого прямування, на поромах або авіарейсах з вересня.

В Італії останнім часом знову збільшилася кількість нових коронавірусних інфекцій, але не набагато.

Починаючи з п'ятниці, для відвідування ресторанів в приміщенні, музею, басейну або спа потрібно надати "зелений паспорт". Це також стосується культурних або спортивних заходів на відкритому повітрі або спортивних залів. Правило поширюється на людей, старших 12 років.

В Італії для отримання паспорта достатньо отримання першої дози вакцини. Тими, хто одужав, вважаються люди, які хворіли на COVID-19 не більше шести місяців тому.

Нагадаємо, що науковці з'ясували, які люди найчастіше порушують карантинні заходи та що з цим можна зробити

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 08 2021 13:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття

Режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.