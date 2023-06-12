Посланець Папи Римського планує відвідати москву

Спеціальний посланець Папи Римського Франциска кардинал Маттео Дзуппі планує поїздку до російської столиці після поїздки в Україну.

Про це повідомляє італійський телеканал Rai.

"Поїздка до москви є другою частиною мирного плану, розробленого у Ватикані" - заявив посланець Папи.

Під час свого перебування у росії Дзуппі проведе переговори з представниками уряду рф і російської православної церкви.

Зараз головне для України – "мир і справедливість", вважає кардинал.

"Не може бути миру без справедливості. Без справедливості мир не буде тривалим. Справедливість без миру була б несправедливістю. З одного боку, необхідно відновити справедливість, а з іншого – встановити мир. Ми в це віримо. Має бути мир і справедливість", – підсумував Маттео Дзуппі.