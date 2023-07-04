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ПОЛІТИКА

Посланець Папи Римського працює над "механізмом" повернення дітей в Україну

04 липня 2023, 21:21
Посланець Папи Римського працює над
Фото: Укрінформ
За словами посланця Папи Римського, він працює над "механізмом", який міг би забезпечити повернення викрадених росією дітей додому.

Кардинал Ватикану Маттео Дзуппі, призначений Папою Римським для проведення "переговорів про мир" із Україною та росією, повідомив, що працює над механізмом повернення депортованих українських дітей.

Про це Дзуппі заявив у вівторок під час заходу в Римі, повідомляє Reuters.

За словами посланця Папи Римського, він працює над "механізмом", який міг би забезпечити повернення викрадених росією дітей додому.

"Ми розглянемо, як можемо запустити механізм для дітей, допомогти, як ми вже говорили, на гуманітарному фронті, особливо дітям, які повинні мати можливість повернутися в Україну", – сказав Дзуппі.

Він додав, що особисто обговорював це питання, як і результати своєї місії, з Франциском.

Нагадаємо, у рф зізналися у примусовій депортації майже 700 тисяч українських дітей.

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