Посланець Папи Римського прибув до росії
Про це написала Римо-католицька архиєпархія Божої Матері в Москві в Telegram-каналі.
"Папський посланник з українського врегулювання, голова конференції італійських єпископів кардинал Маттео Дзуппі розпочне у середу в Москві другий етап своєї місії", – йдеться в доипсі.
Головна мета візиту - заохочення жестів людяності, які зможуть сприяти пошуку вирішення актуальної трагічної ситуації та шляхів для досягнення справедливого миру.
Сьогодні відбудеться зустріч Дзуппі з архієпископом Павлом Пецці, а завтра на свято апостолів Петра і Павла,Дзуппі візьме участь у богослужінні в кафедральному соборі в столиці.
За лінією державних контактів співрозмовником посланця Ватикану може стати представник адміністрації президента росії.
На початку місяця стало відомо, що посланець Папи Римського планує відвідати москву.