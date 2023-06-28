Посланець Папи Римського прибув до росії

Посланець Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі прибув до Москви.

Про це написала Римо-католицька архиєпархія Божої Матері в Москві в Telegram-каналі.

"Папський посланник з українського врегулювання, голова конференції італійських єпископів кардинал Маттео Дзуппі розпочне у середу в Москві другий етап своєї місії", – йдеться в доипсі.

Головна мета візиту - заохочення жестів людяності, які зможуть сприяти пошуку вирішення актуальної трагічної ситуації та шляхів для досягнення справедливого миру.

Сьогодні відбудеться зустріч Дзуппі з архієпископом Павлом Пецці, а завтра на свято апостолів Петра і Павла,Дзуппі візьме участь у богослужінні в кафедральному соборі в столиці.

За лінією державних контактів співрозмовником посланця Ватикану може стати представник адміністрації президента росії.

На початку місяця стало відомо, що посланець Папи Римського планує відвідати москву.