Послугами українських газових сховищ зацікавились міжнародні енергетичні компанії
"Ми бачимо значний інтерес міжнародних постачальників газу до українських сховищ. Ми вже уклали контракти з 30 іноземними постачальниками і ми очікуємо, що до жовтня вони закачають до українських сховищ 1-1,5 мільярда кубометрів свого газу", — повідомив голова відділу зі стратегії та розвитку бізнесу компанії "Укртрансгаз", яка керує підземними сховищами, Сергій Макогон у коментарі Bloomberg, йдеться в "Громадське".
У Bloomberg відзначають, що схемою з імпорту газу до України з метою його подальшого перепродажу у Європі взимку користуються багато іноземних компаній. Особливо попит на послуги українських газових сховищ зріс у 2019 році через ризик зупинки транзиту російського газу через ГТС України.
Україна запропонувала країнам ЄС зберігати у своїх підземних сховищах на 3-4 мільярди кубометрів газу більше, ніж зазвичай, для того, аби без проблем пройти зиму
Нагадаємо, за останні 3 роки компанії Нафтогазу отримали понад 60 відмов на отримання ліцензій на видобуток газу, що унеможливлювало збільшення обсягів видобутку, якого вимагали в уряді.
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