Нафтогаз отримав право на видобуток газу на семи газових родовищах
"Сьогодні відбулися треті електронні торги і Укргазвидобування в чесній конкурентній боротьбі здобуло перемогу за 7 лотами. Ми отримаємо ліцензії на Ясенську, Гошківську, Кохівську, Орільсько-Брусівську, Роздолівсько-Успенівську-1, Роздолівсько-Успенівську-2 та Болехівсько-Смолянську площі", — повідомив голова Нафтогазу Андрій Коболєв, йдеться в "Громадське".
"Ситуація змінилася лише після запровадження електронних аукціонів — наші головні опоненти зі зрозумілих причин не люблять прозорості, оскільки не можуть виграти в чесному конкурсі", — заявив Коболєв.
Укргазвидобування — найбільша газодобувна компанія в Україні, яка добуває близько 75% загального видобутку газу. 100% акцій компанії належить державному Нафтогазу.
Нагадаємо, в Україні у липні кінцева роздрібна ціна газу для побутових споживачів знизиться до 7,6-8,2 грн за кубометр.
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