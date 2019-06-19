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Нафтогаз отримав право на видобуток газу на семи газових родовищах

Дочірня компанія Нафтогазу Укргазвидобування виграла на електронних тендерах права на користування 7 газовими родовищами
За останні 3 роки компанії Нафтогазу отримали понад 60 відмов на отримання ліцензій на видобуток газу, що унеможливлювало збільшення обсягів видобутку, якого вимагали в уряді.
Нафтогаз отримав право на видобуток газу на семи газових родовищах Фото: lexinform.com.ua

"Сьогодні відбулися треті електронні торги і Укргазвидобування в чесній конкурентній боротьбі здобуло перемогу за 7 лотами. Ми отримаємо ліцензії на Ясенську, Гошківську, Кохівську, Орільсько-Брусівську, Роздолівсько-Успенівську-1, Роздолівсько-Успенівську-2 та Болехівсько-Смолянську площі", — повідомив голова Нафтогазу Андрій Коболєв, йдеться в "Громадське".

"Ситуація змінилася лише після запровадження електронних аукціонів — наші головні опоненти зі зрозумілих причин не люблять прозорості, оскільки не можуть виграти в чесному конкурсі", — заявив Коболєв.

Укргазвидобування — найбільша газодобувна компанія в Україні, яка добуває близько 75% загального видобутку газу. 100% акцій компанії належить державному Нафтогазу.

Нагадаємо, в Україні у липні кінцева роздрібна ціна газу для побутових споживачів знизиться до 7,6-8,2 грн за кубометр.

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19 06 2019 10:55
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