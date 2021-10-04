Посли G7 нагадали Шмигалю про умови програми МВФ та макрофіну ЄС
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві послів у Twitter.
"Учора посли G7 зустрілися з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем для обговорення широкого кола питань. Вони підтвердили свою підтримку зусиль України з втілення реформ і наголосили на важливості виконання умов програми stand-by МВФ та макрофінансової допомоги ЄС", - йдеться у заяві.
"Посли G7 визнали щоденні виклики боротьби з COVID-19. Вони обговорили хід реформ і важливість ефективного управління у військово-промисловому комплексі й інших галузях економіки України. Вони також заохотили Україну робити подальший внесок у глобальні зусилля з протидії зміні клімату", - зазначається у заяві.
Раніше в уряді заявляли, що вважають принциповим для себе поновлення співпраці з МВФ до середини року, адже в протилежному випадку Україна втрачає другий транш макрофінансової допомоги ЄС на суму 600 млн євро.
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