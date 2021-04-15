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Посли країн G7 підтримали ініціативу Зеленського ліквідувати ОАСК

Реформа Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфкомісії суддів є також важлива для забезпечення високого рівня доброчесності суддів
Посли країн "Великої сімки" привітали ініціативу Президента Володимира Зеленського щодо ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва.
Посли країн G7 підтримали ініціативу Зеленського ліквідувати ОАСК Фото: з вільних джерел
"Посли G7 вітають ініціативу Президента Зеленського щодо ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва як важливий крок у всебічній реформі судової системи в Україні", - йдеться у повідомленні дипломатів у Твіттері, передає "Укрінформ".
Водночас, як зауважили посли, важливо, щоб суд, що замінить ОАСК, був створений прозоро, з відбором на основі професійних досягнень і ретельної перевірки на доброчесність.
 
"Реформа Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфкомісії суддів є також важлива для забезпечення високого рівня доброчесності суддів", - підкреслили дипломати.
 
 
Нагадаємо, що ОАСК відомий своїми резонансними рішеннями, серед яких – скасування нового українського правопису, скасування рішення Київради про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери, визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку", призупинення процесу перейменування УПЦ Московського патріархату, поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби та інші.
 
У жовтні 2020 року Зеленський у відповідь на петицію з проханням подати до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію ОАСК запропонував розпочати консультації з Вищою радою правосуддя для "напрацювання прозорої та коректної процедури, яка дозволила б вирішити питання ОАСК" та "зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації".
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15 04 2021 17:59
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