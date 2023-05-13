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ПОЛІТИКА

Посли ЄС не змогли погодити 11 пакет санкцій проти рф

13 травня 2023, 08:57
Посли ЄС не змогли погодити 11 пакет санкцій проти рф
Зустріч перенесли на наступний тиждень.

Представники держав-членів  ЄС на зустрічі в Брюсселі не змогли досягти згоди щодо 11 пакету санкцій проти росіїю.

Про це пише Polskіe Radio із посиланням на  посла Польщі в ЄС Анджея Садося.

Зустріч у п’ятницю завершилась безрезультатно, тож подальше обговорення перенесли на наступний тиждень.

За словами Садося, узгодження 11 пакету санкцій вимагає вирішення низки технічно складних питань, які потребують експертного аналізу.

Представник Польщі повідомив, що в новому пакеті, ймовірно, буде врахована пропозиція Варшави щодо поширення санкцій на пропагандистів і суддів, які виносять вироки на політичних процесах, а також щодо запровадження обмежень проти російських транспортних компаній.

Окремим пунктом йтиметься про персональні санкції щодо осіб, які брали учать у викраденні українських дітей. Садось також висловив сподівання, що деякі з санкцій будуть запроваджені і проти Білорусі.

Польща також закликає заборонити імпорт агропродовольчої продукції з росії до ЄС.

Раніше повідомлялось, що ЄС посилює санкції проти перевезення російської нафти морем.

ЄСвійнасанкції

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