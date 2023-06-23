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ПОЛІТИКА

Посли ЄС схвалили збільшення виробництва боєприпасів до 1 мільйона на рік

23 червня 2023, 18:14
Посли ЄС схвалили збільшення виробництва боєприпасів до 1 мільйона на рік
Фото: Укрінформ
Регламент ASAP сприятиме збільшенню виробничих потужностей снарядів ЄС та кращій підтримці Збройних сил України та держав-членів ЄС з боку оборонної промисловості.

Постійні представники держав-членів Європейського союзу узгодили проєкт регламенту "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP). Цей документ передбачає виробництво до 1 мільйона боєприпасів щорічно.

Про це повідомляє шведське головування у Раді ЄС у Twitter.

Регламент ASAP сприятиме збільшенню виробничих потужностей снарядів ЄС та кращій підтримці Збройних сил України та держав-членів ЄС з боку оборонної промисловості.

Тепер Рада Євросоюзу отримала мандат для проведення переговорів із Європейським парламентом про схвалення відповідного регламенту. Для набуття ним чинності потрібне рішення обох цих установ ЄС.

Регламент ASAP спрямований на посилення реагування та здатності оборонної промисловості ЄС забезпечувати своєчасне постачання боєприпасів і ракет в Європу.

Йдеться, серед іншого, про механізм для виявлення, моніторингу та кращого передбачення наявності проблем у ланцюгах постачання, фінансову підтримку зміцнення промислових виробничих потужностей ЄС, а також запровадження тимчасової нормативної бази для подолання кризи з постачанням боєприпасів.

Нещодавно повідомляли, що держави-члени Європейського Союзу мають намір збільшити розмір свого фонду для фінансування постачання зброї майже на 50%. 

ЄСбоєприпасиозброєннявійна в Україні

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