ЄС має намір збільшити фонд озброєнь для України на 3,5 млрд євро – Bloomberg

Але Угорщина, як і раніше, блокує плани щодо виділення більшої частини цих грошей Україні.

Держави-члени Європейського Союзу мають намір збільшити розмір свого фонду для фінансування постачання зброї майже на 50%.

Про це повідомляє Bloomberg.

Блок прагне додати ще 3,5 млрд євро до Європейського фонду світу, бюджет якого наразі становить близько 7,9 млрд євро. Він відшкодовує урядам військові постачання в Україну, але також використовується для підтримки інших країн.

Більшість фонду вже виділено на військову допомогу Україні після вторгнення росії. Але Угорщина блокує 8-й транш у розмірі 500 млн євро для Києва через рішення України додати угорський банк до списку компаній, які продовжують вести бізнес у росії, заявили анонімні джерела.

Посли ЄС погодилися на цей захід цього тижня, і міністри закордонних справ блоку мають підписати плани, коли вони зустрінуться у понеділок у Люксембурзі, повідомило Bloomberg.

Будучи членом як НАТО, так і Європейського Союзу, що складається з 27 членів, Угорщина має величезний міжнародний вплив, оскільки має право вето. Прем'єр-міністр Віктор Орбан заблокував європейське фінансування оборони України, блокував пакети санкцій та поглибив енергетичні зв'язки з росією, що призвело до звинувачень у тому, що Будапешт працює як троянський кінь путіна.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз має намір передбачити виняток для Угорщини в останньому, одинадцятому пакеті санкцій проти росії, аби дозволити імпорт товарів і послуг, необхідних для обслуговування будапештського метрополітену.