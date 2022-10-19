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Посли ЄС затвердили санкції проти Ірану за удари дронами по Україні – ЗМІ

Під санкції потрапили Shahed Aviation Industries - компанія, відповідальна за проєктування та розробку іранського БПЛА "Шахед", проти України. Отже, Shahed Aviation Industries відповідає за підтримку уряду рф, винного в анексії Криму та дестабілізації України", - йдеться у документі; начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані та Ходжатола Гореїші, який відповідає за логістику в іранському міністерстві оборони.
Посли ЄС затвердили санкції проти Ірану за удари дронами по Україні – ЗМІ Фото: з вільного доступу

Посли країн-членів Європейського союзу схвалили санкції проти Ірану за його залучення до війни, яку проти України веде росія.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на анонімного європейського дипломата.

Далі рішення буде затверджено за письмовою процедурою з подальшою публікацією у четвер.

"Санкції були схвалені стосовно трьох осіб та компанії-виробника дронів", – сказав він.

Відповідно до документа, що є у розпорядженні агентства, під санкції потрапили: Shahed Aviation Industries – компанія, відповідальна за проєктування та розробку іранського БПЛА "Шахед". 

"Секретна серія дронів була поставлена ​​російській федерації та використовується в агресивній війні проти України. Отже, Shahed Aviation Industries відповідає за підтримку уряду рф, винного в анексії Криму та дестабілізації України", – йдеться у документі.

У список також увійшли начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані та Ходжатола Гореїші, який відповідає за логістику в іранському міністерстві оборони.

Раніше iPress повідомляв, що Верховна Рада засудила постачання Іраном зброї рф. Світову спільноту закликають натиснути на країну для припинення нею підтримки країни-агресора.
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19 10 2022 20:52
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