Посли ЄС затвердили санкції проти Ірану за удари дронами по Україні – ЗМІ
Посли країн-членів Європейського союзу схвалили санкції проти Ірану за його залучення до війни, яку проти України веде росія.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на анонімного європейського дипломата.
Далі рішення буде затверджено за письмовою процедурою з подальшою публікацією у четвер.
"Санкції були схвалені стосовно трьох осіб та компанії-виробника дронів", – сказав він.
Відповідно до документа, що є у розпорядженні агентства, під санкції потрапили: Shahed Aviation Industries – компанія, відповідальна за проєктування та розробку іранського БПЛА "Шахед".
"Секретна серія дронів була поставлена російській федерації та використовується в агресивній війні проти України. Отже, Shahed Aviation Industries відповідає за підтримку уряду рф, винного в анексії Криму та дестабілізації України", – йдеться у документі.
У список також увійшли начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані та Ходжатола Гореїші, який відповідає за логістику в іранському міністерстві оборони.
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