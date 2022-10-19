Рада засудила постачання Іраном зброї рф

Світову спільноту закликають натиснути на країну для припинення нею постачання зброї росії.

Верховна Рада України ухвалила заяву, у якій засудила Ісламську Республіку Іран за сприяння збройній агресії проти України. За відповідну постанову парламенту проголосували 303 народних депутати, повідомив депутат Ярослав Железняк за підсумками засідання ВРУ 19 жовтня.

Парламент України наголошує, що рішення Ірану щодо постачань зброї до росії покладають на країну відповідальність за наслідки збройної агресії проти України та підриває двосторонні відносини між Україною та Іраном.

Зокрема наголошується, що постачання Іраном зброї не сумісні з резолюцією Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй No2231 (2015) та закликає Іран негайно припинити постачання до держави-агресора будь-якого озброєння.

Також Верховна Рада закликає світове співтовариство невідкладно натиснути на країну для припинення постачань Іраном озброєнь до росії, а у разі відмови Ірану від припинення таких постачань – запровадити дієві санкції.

Раніше повідомлялось, що У Криму іранські інструктори вчать росіян керувати дронами-камікадзе.