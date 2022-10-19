У Криму іранські інструктори вчать росіян керувати дронами-камікадзе — ISW

В тимчасово окупованому Криму були помічені іранські інструктори Корпусу вартових ісламської революції.

Упродовж останніх кількох тижнів рф активно використовує дрони-камікадзе проти української критичної інфраструктури, для того, щоб створити психологічний тиск на громадян. Тоді як Ісламська республіка, яка офіційно заперечує постачання росії БПЛА власного виробництва, напевно відправила до країни-агресора своїх інструкторів, аби навчити російських військових користуватися Shahed-136. Експерти Інституту вивчення війни (ISW) не виключають того, що іранці не обмежуються лише теоретичними заняттями.

Ще у серпні Сполучені Штати підтвердили інформацію про те, що Іран уклав угоду з рф про передачу БПЛА, і буквально за місяць Україна була атакована іранською зброєю. Також нещодавно офіційні особи США, про що йдеться у статті New York Times, заявили, що на допомогу російським військовим прибули члени іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Експерти ISW дійшли висновку, що у тимчасово окупованому Криму, інструктори з дронів КВІР навчають росіян використовувати придбані ними іранські безпілотники. Проте досі лишається незрозумілим, чи обмежуються іранці лише теоретичними заняттями, чи безпосередньо допомагають завдавати ударів по українських об'єктах.

Раніше повідомлялось, що росія замовила в Ірані 2400 штук "Шахідів".