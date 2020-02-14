Послиня Німеччини розповіла, навіщо країна хоче відкривати свій ринок праці для українців
Про це в інтерв'ю hromadske розповіла послиня Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, повідомляє "Громадське".
"Ми хочемо залучити на ринок праці не лише спеціалістів академічного рівня, а й фахівців з дуже простої причини - їх у нас не вистачає", - пояснила вона.
Щодо побоювання про те, що таке рішення Німеччини може збільшити витік мізків за кордон, Фельдгузен зазначила: "Мені здається, в Україні є ризик, що все більше людей переїжджають не лише в Німеччину. Дуже багато українців вже є в Польщі. Я думаю, що в Польщі ще більше побоювання, що вони втратять цих людей".
"Я думаю, нашим завданням буде зробити так, аби українці отримали нові знання в Німеччині і повернулися в Україну, щоб стати активними учасниками української економіки. Наша мета - не забрати усіх фахівців з України, а дати їм знання, які будуть корисними і тут", - наголосила послиня.
1 березня 2020 року набувають чинності нові правила імміграції кваліфікованих робітників. Новий закон розширює кваліфікованим працівникам з країн-нечленів ЄС можливості приїзду до Німеччини з метою працевлаштування.
Нагадаємо, що кількість безробітних за грудень збільшилась майже на 15%
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