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Послиня Німеччини розповіла, навіщо країна хоче відкривати свій ринок праці для українців

"Я думаю, нашим завданням буде зробити так, аби українці отримали нові знання в Німеччині і повернулися в Україну, щоб стати активними учасниками української економіки"
Німеччина з 1 березня відкриває свій ринок праці для українців, оскільки хоче залучити в країну фахівців, яких бракує
Послиня Німеччини розповіла, навіщо країна хоче відкривати свій ринок праці для українців Фото: з вільних джерел

Про це в інтерв'ю hromadske розповіла послиня Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, повідомляє "Громадське".

"Ми хочемо залучити на ринок праці не лише спеціалістів академічного рівня, а й фахівців з дуже простої причини - їх у нас не вистачає", - пояснила вона. 

Щодо побоювання про те, що таке рішення Німеччини може збільшити витік мізків за кордон, Фельдгузен зазначила: "Мені здається, в Україні є ризик, що все більше людей переїжджають не лише в Німеччину. Дуже багато українців вже є в Польщі. Я думаю, що в Польщі ще більше побоювання, що вони втратять цих людей".

"Я думаю, нашим завданням буде зробити так, аби українці отримали нові знання в Німеччині і повернулися в Україну, щоб стати активними учасниками української економіки. Наша мета - не забрати усіх фахівців з України, а дати їм знання, які будуть корисними і тут", - наголосила послиня. 

1 березня 2020 року набувають чинності нові правила імміграції кваліфікованих робітників. Новий закон розширює кваліфікованим працівникам з країн-нечленів ЄС можливості приїзду до Німеччини з метою працевлаштування.

Нагадаємо, що кількість безробітних за грудень збільшилась майже на 15%

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14 02 2020 15:05
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