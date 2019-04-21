ПОЛІТИКА НОВИНИПосол Франції Ізабель Дюмон приїхала в штаб кандидата в президенти України Володимира Зеленського, який переміг у другому турі виборів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Посол Франції приїхала в штаб Зеленського, - ВІДЕО
12 квітня кандидат в президенти зустрічався з Макрона
Фото: з відкритих джерел
Також в штабі Зеленського з'явився посол Естонії в Україні Герт Антс, інформує LB.ua.
Нагадаємо, що 12 квітня президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч з кандидатом в президенти України, актором Володимиром Зеленським. Зустріч пройшла в неформальній обстановці.
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21 04 2019 22:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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