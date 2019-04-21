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Посол Франції приїхала в штаб Зеленського, - ВІДЕО

12 квітня кандидат в президенти зустрічався з Макрона
Посол Франції Ізабель Дюмон приїхала в штаб кандидата в президенти України Володимира Зеленського, який переміг у другому турі виборів.
Посол Франції приїхала в штаб Зеленського, - ВІДЕО Фото: з відкритих джерел

Також в штабі Зеленського з'явився посол Естонії в Україні Герт Антс, інформує LB.ua.

Нагадаємо, що 12 квітня президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч з кандидатом в президенти України, актором Володимиром Зеленським. Зустріч пройшла в неформальній обстановці.

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21 04 2019 22:26
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