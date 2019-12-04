ПОЛІТИКА НОВИНИКандидат у президенти України Володимир Зеленський розповів про деталі зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі 12 квітня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Дуже класна, тепла атмосфера", – Зеленський про зустріч із Макроном
"Дуже класна, тепла атмосфера, дуже зустріч була конструктивною, я побачив перед собою дійсно лідера об’єднаної Європи"
Фото: Reuters
"Дуже класна, тепла атмосфера, дуже зустріч була конструктивною, я побачив перед собою дійсно лідера об’єднаної Європи. Ми обговорювали найважливіші питання для українського суспільства, для України в цілому. Говорили про життя, про головне говорили, про припинення війни на Донбасі", – сказав Зеленський, повідомляє "Радіо Свобода".
Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном.
Також, президент Петро Порошенко зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні. Вони підтримали припинення вогню на Донбасі на Великдень.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 04 2019 19:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У мережі опублікували нове відео із Зеленським, вантажівкою та кокаїном
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
- Маятник Фуко для України
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
No articles