"Дуже класна, тепла атмосфера", – Зеленський про зустріч із Макроном

"Дуже класна, тепла атмосфера, дуже зустріч була конструктивною, я побачив перед собою дійсно лідера об’єднаної Європи"

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський розповів про деталі зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі 12 квітня.

"Дуже класна, тепла атмосфера, дуже зустріч була конструктивною, я побачив перед собою дійсно лідера об’єднаної Європи. Ми обговорювали найважливіші питання для українського суспільства, для України в цілому. Говорили про життя, про головне говорили, про припинення війни на Донбасі", – сказав Зеленський, повідомляє "Радіо Свобода".

Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Також, президент Петро Порошенко зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні. Вони підтримали припинення вогню на Донбасі на Великдень.