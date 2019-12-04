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"Дуже класна, тепла атмосфера", – Зеленський про зустріч із Макроном

"Дуже класна, тепла атмосфера, дуже зустріч була конструктивною, я побачив перед собою дійсно лідера об’єднаної Європи"
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський розповів про деталі зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі 12 квітня.
"Дуже класна, тепла атмосфера", – Зеленський про зустріч із Макроном Фото: Reuters

"Дуже класна, тепла атмосфера, дуже зустріч була конструктивною, я побачив перед собою дійсно лідера об’єднаної Європи. Ми обговорювали найважливіші питання для українського суспільства, для України в цілому. Говорили про життя, про головне говорили, про припинення війни на Донбасі", – сказав Зеленський, повідомляє "Радіо Свобода".

Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Також, президент Петро Порошенко зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні. Вони підтримали припинення вогню на Донбасі на Великдень.

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12 04 2019 19:34
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