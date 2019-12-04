Зеленський з командою зустрівся із Макроном, - ВІДЕО

Відповідне відео оприлюднили у групі "Команда Зеленського" у Facebook

Кандидат у президенти Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном.

​​"Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідер Французької Республіки прийняв кандидата в президенти України у своїй резиденції - Єлисейському палаці в Парижі", - сказано у повідомленні.

Разом із Зеленським у зустрічі взяли участь екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, колишній член НАЗК Руслан Рябошапка і керівник виборчого штабу Зеленського Іван Баканов.

Перемовини із президентом Петром Порошенком стартують того ж дня о 18:00. Відкритою для преси буде лише протокольна частина зустрічі із Порошенком.

Також, президент Петро Порошенко зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні. Вони підтримали припинення вогню на Донбасі на Великдень.