Посол Грузії в Україні повернувся до Києва - МЗС
Після тривалої перерви до Києва повернувся посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе, повідомляє "Інтерфакс-України" з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
"Це стало результатом домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі 15 квітня 2021 року", - йдеться в повідомленні МЗС України в четвер.
Як зазначили у відомстві, в середу відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Грузії, під час якої сторони відзначили прагнення активізувати розвиток українсько-грузинських відносин, взаємодію у двосторонньому та багатосторонньому вимірах з метою зміцнення безпеки в регіоні.
"Василь Боднар докладно розповів про зростання загострення безпекової ситуації на сході нашої країни, а також в Азово-Чорноморському регіоні, що пов'язано з провокаційними та дестабілізуючими діями Росії. Він привернув увагу до небажання РФ дотримуватися режиму припинення вогню, активного стягування військ до російсько-українського кордону та в тимчасово окупованому Криму", - зазначили в МЗС.
У свою чергу Шарашенідзе висловив солідарність з Україною, підтвердив незмінність підтримки Грузією суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Сторони обговорили графік контактів на найвищому та високому рівнях цього року.
У травні 2020 року Грузія відкликала свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України. У Грузії назвали нове призначення Саакашвілі неприйнятним. Екс-президент на батьківщині заочно засуджений і перебуває в розшуку.
Нагадаємо, що Грузія вирішила повернути відкликаного майже рік тому посла в Україну
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