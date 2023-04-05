Посол Китаю сказав, що критики неправильно витлумачили відносини його країни з росією

Пан Фу зазначив, що Китай не надав росії військової допомоги та не визнав її спроб анексувати українські території, включаючи Крим і Донбас.

Заява росії та Китаю про "безмежну дружбу" є риторичними прийомом. Пекін не підтримує москву у війні проти України.

Про це заявив посол Китаю в Європейському союзі Фу Цун, повідомляє The New York Times.

Відповідну заяву дипломат зробив перед візитом президента Франції Еммануеля Макрона та глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Китаю.

Китайський посол заявив, що деякі люди "навмисно неправильно тлумачать" відносини Пекіна і москви. Він применшив важливість минулорічної заяви щодо "безмежної дружби", яку підписали володимир путіна та Сі Цзіньпін перед російським вторгненням в Україну.

"Без обмежень - це не що інше, як риторика", - сказав Фу Цун.

При цьому дипломат наголосив, що Китай не підтримує росію у війні проти України. Він нагадав, що Китай не визнав анексію рф окупованих територій України.

За його словами, Пекін не засудив вторгнення, тому що розуміє заяви росії про оборонну війну проти вторгнення НАТО, а також тому, що його уряд вважає, що "корінні причини більш складніші", ніж кажуть західні лідери.

Фу Цун також прокоментував відсутність діалогу між Сі Цзіньпіном та Володимиром Зеленський. Він заявив, що лідер Китаю "дуже зайнятий" і що між двома країнами виникають контакти на нижчому рівні.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон і президент США Джо Байден домовилися в телефонній розмові напередодні візиту Макрона до Пекіна залучити Китай для прискорення закінчення війни рф проти України.