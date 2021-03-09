Посол Німеччини: НАТО складно приймати нові країни з військовими конфліктами

Ви знаєте, що НАТО - це 30 країн-членів. Отримати консенсус - це непросто. Україна це знає. Ви дуже активно працювали, щоб переконати окремі країни. Але факт залишається фактом - є військовий конфлікт в Україні. Це завжди складно для НАТО - приймати нові країни, де є такі конфлікти

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає, що військовий конфлікт на Донбасі та тимчасова окупація Росією Криму є перепоною вступу України до НАТО, але вірить, що колись "вікно можливостей" для членства України відкриється.

"Ви знаєте, що НАТО - це 30 країн-членів. Отримати консенсус - це непросто. Україна це знає. Ви дуже активно працювали, щоб переконати окремі країни. Але факт залишається фактом - є військовий конфлікт в Україні. Це завжди складно для НАТО - приймати нові країни, де є такі конфлікти", - сказала Фельдгузен.

Посол зазначила, що надання ПДЧ залежить у тому числі від політичних умов, і треба поступово переконувати держави-члени у тому, що Україна потребує Плану дій щодо членства.

"Треба дійсно переконати одну країну НАТО, другу, третю… І коли буде дуже багато країн, які хочуть надати ПДЧ Україні, тоді тиск на інші буде набагато більшим. Це, як на мене, єдиний шлях. І, безперечно, треба говорити зі США, Францією, Великою Британією. Це єдиний шлях, яким Україна може йти зараз", - вважає представниця Німеччини.

Фельдгузен зауважила, що особисто вона б хотіла, щоб Україна отримала ПДЧ на Вільнюському саміті НАТО 2023 року, але, за її словами, вона "не може впливати на 30 країн-членів НАТО".

Вона навела цитату міністра оборони Естонії, який порадив українцям бути готовими до вступу, коли "відкриється це вікно можливостей".

"Я особисто переконана, що це вікно можливостей відкриється", - сказала Фельдгузен.

За словами посла, вже сьогодні Україна має інструменти, щоб рухатись до членства. Це Річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО, які кожного року імплементуються Україною.

"До того ж вже майже два роки Україна має статус партнера розширених можливостей Альянсу, де ви ще зовсім не використали наявні можливості. І там є не тільки військові реформи, а й судова та антикорупційна", — сказала посол.

Нагадаємо, заступник генерального секретаря НАТО в 2012-2016 роках Александр Вершбоу вважає, що адміністрації США треба бути менш обережною, коли мова йде про євроатлантичні прагнення Києва.