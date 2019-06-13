Посол про зустріч Трампа з Зеленським: У запрошенні є чіткі сигнали

"Президент України отримав запрошення президента США Дональда Трампа, яке має чіткі сигнали. Мені дуже подобається його зміст"

Посол України у Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що візит президента України Володимира Зеленського до США та його зустріч із Дональдом Трампом можлива після дострокових парламентських виборів в Україні, можливо вже в серпні.

"Президент України отримав запрошення президента США Дональда Трампа, яке має чіткі сигнали. Мені дуже подобається його зміст – про стратегічне партнерство, про те, що президент США і Сполучені Штати підтримують Україну, і яке містить запрошення відвідати Білий дім", - розповів дипломат, повідомляє "Укрінформ".

Він уточнив, що йдеться про найближчі місяці.

"Ми сподіваємося, що мова йде про (період – ред.) одразу після виборів. У нас зараз відбувається виборчий процес, і після виборів, сподіваюсь, не затягуючи, в серпні – це залежить від графіка президента України, який очевидно має насичену програму – ми будемо мати таку важливу зустріч у Вашингтоні", - сказав Чалий.

Водночас, він підкреслив, що важлива не тільки дата, а й зміст перемовин.

"У нас є про що говорити, у нас є що запропонувати Сполученим Штатам, у США є що запропонувати нам", - додав посол.

Зазначається, що український дипломат позитивно оцінив можливість зустрічі президентів.

"Втім, усі ці можливості напрацьовані роками, вони не виникли прямо сьогодні. Водночас, прихід нового президента України дає оптимістичні очікування на швидке просування всіх рішень, які будувались дуже довго в стратегічному партнерстві України і США", - сказав Чалий.

Він зауважив, що Посольство України в США працює разом з МЗС України й Адміністрацією президента над підготовкою "саме змістовного візиту до Сполучених Штатів".

Нагадаємо, що візит Зеленського став можливим завдяки зусиллям дипломатів і політиків, зокрема спецпредставника Держдепа США по Україні Курта Волкера, міністра енергетики США Ріка Перрі та посла України в США Валерія Чалого.