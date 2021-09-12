Посол Швейцарії назвав умови повернення заморожених активів Януковича

Вільд нагадав, що одразу після Революції гідності декілька країн, включаючи Швейцарію, заморозили активи, які, як вважається, оточення Януковича отримало корупційним шляхом

Повернення заморожених активів колишнього президента Віктора Януковича стане можливим, лише коли антикорупційні інституції в Україні будуть незалежні та матимуть безпристрасне керівництво.

Про це заявив посол Швейцарії в Україні Клод Вільд на конференції "Сім років антикорупційної реформи", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Вільд нагадав, що одразу після Революції гідності декілька країн, включаючи Швейцарію, заморозили активи, які, як вважається, оточення Януковича отримало корупційним шляхом.

Посол підкреслив, що цей крок мав на меті надати час Україні, щоб розслідувати злочини та довести, що гроші - корумповані, та мати рішення національного суду, яке б визначило їх як вкрадені в держави.

"Це надало б врешті-решт судам країн, які заморозили ці активи, підтвердження кримінального походження коштів та уможливило їх визнання за Україною. Однак прогрес із повернення вкрадених активів можливий, лише коли антикорупційні інституції України незалежні, мають безпристрасне керівництво та працюють в рамках сильного мандату щодо запобігання корупції та охорони правопорядку", - сказав посол.

Він наголосив, що саме тому відбір нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є ключовим для посилення довіри до органу та антикорупційної системи в цілому.

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