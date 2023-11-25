Посол США подякувала українській ППО за збиття дронів
Про це Брінк написала в X (Twitter).
"У Києві всю ніч активно працювала ППО... Дякуємо українським захисникам", - йдеться в дописі.
Американський дипломат додала, що в той час, як температура в Україні падає нижче нуля, росія цинічно посилає хвилі іранських безпілотників, атакуючи країну і її столицю.
Також Президент Латвії, який перебуває в Києві, показав фото укриття, де ховався під час тривоги.
Сьогодні росія здійснила наймасовішу атаку дронами по Києву - випущено більше 70 шахедів.