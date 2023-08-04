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ПОЛІТИКА

Посол України запрошує кандидатів у президенти США відвідати Україну, зокрема Трампа – WP

04 серпня 2023, 20:16
Посол України запрошує кандидатів у президенти США відвідати Україну, зокрема Трампа – WP
Фото: LIGA.net
Посол зауважує, що візити не мають проходити у рамках передвиборчої кампанії.

Посол України Оксана Маркарова, яка виступає за передачу Україні далекобійних ATACMS, запросила американських політиків, включно з експрезидентом США Дональдом Трампом, відвідати Україну. 

Про це повідомляє видання The Washington Post, яке зробило інтерв’ю з послом. 

Запрошення прозвучало у відповіді на запитання про те, чи зверталася посол Маркарова до кандидатів у президенти від Республіканської партії США щодо їх критики у бік допомоги Україні, а саме від Трампа чи губернатора Флориди Рона ДеСантіса.  

"Наш президент був дуже чітким: ми запрошуємо всіх приїхати в Україну. Деякі з кандидатів вже були в Україні, як, наприклад, кандидат Майкл Пенс. Деякі республіканці, які не балотуються, (колишній держсекретар Майк) Помпео. Ми запрошуємо всіх приїхати – знову ж таки, не в рамках передвиборчої кампанії. Це внутрішнє американське питання", - заявила Маркарова.

WP: "Тобто ви б заохочували всіх американських політичних лідерів, включно з Трампом, приїхати до України?"

"Ми будемо раді вітати будь-кого, хто захоче поїхати в Україну, щоб побачити її на власні очі", – відповіла Маркарова.

Відповідаючи на запитання щодо занепокоєнь адміністрації президента США Джо Байдена й висловленого небажання надавати Україні комплекси ATACMS, Маркарова заявила: "Ми будемо продовжувати обговорювати це з нашими партнерами. Рік тому було важко уявити, що ми коли-небудь побачимо системи Patriot або HIMARS на полі бою".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 серпня, провів зустріч з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Крістофером Крісті.

СШАТрампвійна в Україніпосол України

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