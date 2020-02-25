Посольство готове до евакуації українців із Diamond Princess, якщо ті передумають

24 з 25 опитаних українців (з одним встановити зв'язок не вдалося) не висловили наміру повертатися в Україну протягом найближчих днів, а потім планують пройти карантин у Японії.

Українці з судна Diamond Princess поки що не виявляють бажання евакуюватися в Україну, однак посольство України в Японії готове до того, що вони можуть змінити думку, повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко.

Українці з судна Diamond Princess поки що не виявляють бажання евакуюватися в Україну, однак посольство України в Японії готове до того, що вони можуть змінити думку, повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Насамперед їхні (українців, членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess - ІФ) відносини з роботодавцем визначаються контрактом і також враховується обов'язково їхнє бажання. Посольство України в Японії перебуває на постійному контакті з більшістю наших співвітчизників, тобто з 24 з 25. З одним наразі тільки встановлюється ще додатковий контакт. І всі ті співвітчизники, з якими встановлено телефонний контакт, повідомили, що вони не мають наміру наразі повертатися в Україну", - сказав він у коментарі, який є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

Однак, зазначив представник Департаменту консульської служби МЗС, їхня думка може змінитися, і посольство готове до цього. Також Коваленко запевнив, що питання їх повернення в Україну або інші країни вирішуватимуть передусім вони самі разом із судновласником, який має надати певну відпустку після перебування на карантині.

Круїзний лайнер Diamond Princess 20 січня відбув із японського міста Йокогама у двотижневий круїз за маршрутом Каґосіма - Гонконг - Окінава, проте з'ясувалося, що один із пасажирів заражений коронавірусом. На борту судна перебували 2666 туристів і 1045 членів екіпажу, зокрема 25 українців.

3 лютого судно встало на рейд на карантин у порту Йокогами. Карантин завершився 19 лютого. За час карантину на судні заразилися коронавірусом 634 пасажири, двоє загинули. Двоє громадян України, котрі заразилися, розміщені в медичних закладах Токіо, їхній стан уже покращується.

Після завершення карантину пасажири здебільшого залишили круїзний лайнер. Після того, як усі туристи зійдуть на берег, 14-денний карантин розпочнеться, як очікується, і для членів екіпажу, для яких раніше він не діяв. 24 лютого на борту лайнера продовжували перебувати близько 1 тис. осіб, зокрема близько 300 пасажирів. За результатами додаткових перевірок МОЗ Японії вирішило продовжити режим карантину для 100 осіб у спецустановах іще на 14 днів, а також закликало всіх пасажирів лайнера, які зійшли на берег, не залишати свої оселі в наступні 14 днів.

Посольство України в Японії провело опитування всіх наших співвітчизників про їхнє бажання бути репатрійованими в Україну. 24 з 25 опитаних українців (з одним встановити зв'язок не вдалося) не висловили наміру повертатися в Україну протягом найближчих днів, а потім планують пройти карантин у Японії.

Нагадаємо, що українців, яких не евакуювали з китайської провінції Хубей, забезпечують усім необхідним.