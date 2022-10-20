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Посольство Казахстану в Україні вивезло частину співробітників
Фото з вільного доступу
Більшу частину казахстанських дипломатів передислокували до Варшави, але консул поки залишається в Києві.
Про це повідомив заступник прем'єр-міністра – міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді, повідомляє Zakon.kz.
Глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що питання про повну евакуацію не стоїть.
"Ми не можемо наражати на ризик життя і безпеку наших дипломатичних співробітників. Тому зараз постає питання про їхню передислокацію. Більшість дипломатів зараз передислоковано до Варшави і звідти веде свою діяльність", – заявив Тлеуберді.
Міністр наголосив, що у Києві залишається консул, який на щоденній основі приймає казахстанців та надає допомогу з евакуації.
"Тому говорити про повну евакуацію та про тимчасове закриття посольства немає причин", – додав він.
Раніше посольства Індії, Китаю та Єгипту в Україні рекомендували своїм громадянам евакуюватись з України. Міністерство закордонних справ України сприймає ці рекомендації як реагування на обстріл Києва та інших регіонів.
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20 10 2022 09:34 МЕДІА
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